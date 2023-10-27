شاهد.. معرض ولقاء لـ"تعليم جازان" ضمن فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

نظمت الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية، أمس الخميس، المعرض الختامي واللقاء التوعوي ضمن فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي، وذلك بهدف توعية المجتمع المدرسي بعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، وأماكن توفر الخدمة، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.
وقد تمت فعاليات المعرض الختامي واللقاء التوعوي على مسرح الإدارة العام برعاية من مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، وبحضور المستشار والمشرف على الإدارات التابعة لمكتب المدير العام، أفراح آل القاسم، ومنسوبات الإدارة العامة والموجهات الصحيات بالمدارس المتوسطة والثانوية التابعة.
واحتوى المعرض التوعوي على أعمال ومشاركات لطالبات ومنسوبات المدارس المتوسطة والثانوية ولوحات ورسومات توعوية، صاحبه برنامج توعوي حول سرطان الثدي، والذي نفذته إدارة الشؤون الصحية المدرسية بصحة جازان بالتعاون مع إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان.
وتأتي فعاليات تعليم جازان للتوعية بسرطان الثدي التي تستهدف طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية والمعلمات ومنسوبات المدارس، للتوعية بهذا المرض الذي يأتي في الترتيب الأول بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر له، مما يسهم في زيادة نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة وزيادة خيارات وفعالية العلاج، وتعزيز المفاهيم التوعية لديهن ورفع الوعي بسرطان الثدي وأهمية إجراء الفحوصات المبكرة.