شاهد.. معرض ولقاء لـ"تعليم جازان" ضمن فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

وتأتي فعاليات تعليم جازان للتوعية بسرطان الثدي التي تستهدف طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية والمعلمات ومنسوبات المدارس، للتوعية بهذا المرض الذي يأتي في الترتيب الأول بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر له، مما يسهم في زيادة نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة وزيادة خيارات وفعالية العلاج، وتعزيز المفاهيم التوعية لديهن ورفع الوعي بسرطان الثدي وأهمية إجراء الفحوصات المبكرة.