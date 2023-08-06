"إمارات المناطق" والجهات المشاركة تستعرض أبرز مبادراتها التنموية خلال الملتقى الثالث بعسير

وقدم "بنك التنمية الاجتماعي" ورقة استعرض فيها جهوده في دعم التنمية الوطنية في منطقة عسير، على وجه الخصوص، ودوره في دعم رواد الأعمال في التجزئة، والتعليم، والصناعة، والترفيه، والصحة، والخدمات، والسياحة، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير لبناء علاقة استراتيجية لتمويل المشروعات السياحية وتحسين تجربة السائح في المنطقة .