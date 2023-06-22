"أمانة جازان" ‏تواصل أعمالها الخدمية خلال إجازة عيد ‏الأضحى

تواصل أمانة منطقة جازان وبلدياتها التابعة لها أعمالها الخدمية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 1444هـ؛ بهدف توفير خدماتها للمراجعين من مواطني ومقيمي المنطقة خلال مدة الإجازة، وذلك من خلال تكليف عددٍ من الموظفين للعمل أثناء الإجازة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية والتراثية والمنتزهات وتهيئتها بما يعود بالنفع العام على المنطقة، وحرص أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
فيما وجّه أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات التابعة لها بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وبذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الكاملة للمستفيدين، ووضع خطّة شاملة تتضمن تكثيف المراقبة ومتابعة الخدمات البلدية والخدمية وتسخير كل الإمكانات وإنجاز الأعمال.