"أمانة جازان" ‏تواصل أعمالها الخدمية خلال إجازة عيد ‏الأضحى

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات ‏القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتوفير الخدمات لأهالي ‏المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية والتراثية والمنتزهات ‏وتهيئتها بما يعود بالنفع العام على المنطقة، وحرص أمير منطقة جازان وسمو نائبه ‏ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.‏