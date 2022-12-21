"تعليم جازان" تُنظِّم اللقاء التثقيفي لبرنامج "ريالي"

نظَّمت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة بإدارة النشاط الطلابي "قسم البرامج العامة والتدريب الطلابي"، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، اللقاء التثقيفي لبرنامج "ريالي" للوعي المالي لعام 1444هـ.
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، ومساعديه للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، ورحاب بنت زيلعي.
واستهدف اللقاء ما يزيد على 500 من سفراء وسفيرات برنامج "ريالي" للوعي المالي بالمدارس.
ورحب المدير العام للتعليم بالمنطقة، ملهي بن حسن عقدي، في بداية اللقاء بالرئيس التنفيذي للبرنامج رئيس شركة "سدكو"، وبمدربي سفراء "ريالي"، ومسؤولي الشركة، ورواد ورائدات النشاط الطلابي، والمعلمين والمعلمات سفراء برنامج "ريالي".
وأشار إلى أهمية "ريالي" للوعي المالي في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال زيادة الوعي المالي، ونشر ثقافة الادخار لدى المجتمع التعليمي.
وقال "عقدي": إن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الوعي المالي والادخار لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات التخطيط المالي والإدارة المالية، وتبنّي مفهوم الاستقلال المالي، وبث روح التنافس والمبادرة والطموح بينهم، إضافة إلى استثمار أوقات الطلبة، بما يعود عليهم بالفائدة ببرامج تساهم في تعزيز الوعي المالي لديهم، وتشجيعهم على فتح حسابات بنكية ادخارية.
ويستهدف برنامج "ريالي" للوعي المالي لعام 1444هـ طلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والأهلية وبرامج التربية الخاصة، وذلك عبر مرحلتين للمسابقة.
وتتمثل المرحلة الأولى في تدريب سفراء البرنامج، وتسجيل الطلاب والطالبات عبر منصة "ريالي"، إضافة إلى حضورهم الأنشطة التدريبية في المنصة. في حين تتمثل المرحلة الثانية في مرحلة إقامة المنافسات الطلابية حول ثقافة التخطيط المالي والادخار.
ويجري تنفيذ تحديات المسابقة للطلاب والطالبات وفق المراحل الدراسية. ويتمثل تحدي المرحلة الابتدائية في الثقافة المالية والادخار، وتتضمن الرسم والأشغال الفنية المعبرة عن الادخار. في حين يتمثل تحدي المرحلة المتوسطة في قصص النجاح؛ إذ تكون المشاركة بقصة نجاح للطالب حول نجاحه في الادخار، فيما يأتي تحدي المرحلة الثانوية لنشر ثقافة الادخار في المدرسة.