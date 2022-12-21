"تعليم جازان" تُنظِّم اللقاء التثقيفي لبرنامج "ريالي"

وقال "عقدي": إن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الوعي المالي والادخار لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات التخطيط المالي والإدارة المالية، وتبنّي مفهوم الاستقلال المالي، وبث روح التنافس والمبادرة والطموح بينهم، إضافة إلى استثمار أوقات الطلبة، بما يعود عليهم بالفائدة ببرامج تساهم في تعزيز الوعي المالي لديهم، وتشجيعهم على فتح حسابات بنكية ادخارية.