"الشرافا" يُدشِّن فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني" في عفيف

دشَّن محافظ عفيف عبدالله بن محمد الشرافا، اليوم الأربعاء، في مقر إدارة الدفاع المدني بالمحافظة؛ فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2023، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"، بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية.
وقد تجوَّل المشاركون داخل أروقة المعرض المصاحب للفعاليات، الذي احتوى على بعض معدّات وأساليب السلامة، وطرق الوقاية من الحرائق والاحتجاز، ومعدّات الغوص، وغيرها، وأركان الجهات الحكومية الأخرى المشاركة "التعليم والمستشفى والبلدية، ومحلّ تجاري متخصص بالسلامة"، مع شرح للضيوف عن فكرة كل ركن والرسالة المستهدفة منه.
وفي نهاية المناسبة كرّم محافظ عفيف، الجهات المشاركة في الفعاليات، والإعلاميين والمساهمين في إنجاحها؛ بينهم محرر الصحيفة بعفيف الزميل فهد الغبيوي.