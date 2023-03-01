"الشرافا" يُدشِّن فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني" في عفيف

وقد تجوَّل المشاركون داخل أروقة المعرض المصاحب للفعاليات، الذي احتوى على بعض معدّات وأساليب السلامة، وطرق الوقاية من الحرائق والاحتجاز، ومعدّات الغوص، وغيرها، وأركان الجهات الحكومية الأخرى المشاركة "التعليم والمستشفى والبلدية، ومحلّ تجاري متخصص بالسلامة"، مع شرح للضيوف عن فكرة كل ركن والرسالة المستهدفة منه.