"تنمية شرورة" تُنفّذ برنامجًا لتأهيل المقبلين على الزواج

وصرح مدير الجمعية محمد بن يسلم الصيعري بأن الجمعية نفذت برنامجًا لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بدعم من مؤسسة حياة الخيرية ومنصة احسان؛ إذ تم تدريب وتأهيل عدد 10 شباب، وقُدم لكل منهم 10 آلاف ريال، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وحياة حافلة بالمسرات، وداعيًا لهم بالذرية الصالحة.