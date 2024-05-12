"صحة الطائف" و"جمعية ساعد" يبحثان الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة الكوارث المختلفة

عقدت إدارة الأزمات والكوارث الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالطائف اجتماعاً مع سالم العتيبي مساعد مدير الشؤون الصحية للأزمات والكوارث الصحية، وسالم مسفر المالكي، مشرف جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بمحافظة الطائف، ومشرف الاتصال المؤسسي فواز الشهيب.
وفي التفاصيل، ناقش الاجتماع مدى الاستعداد والتجهيزات لمواجهة الكوارث المختلفة سواءً الطبيعية أو غيرها ومواجهة خطر السيول وأبرز المعوقات التي ربما تواجه تلك الجهود لضمان نجاحها ونجاح الخطط الفرضية التي تنفذ على فترات معينة خلال العام والاستعدادات لموسم الحج هذا العام.
وبحث الاجتماع السبُل التطويرية التي سيتم اعتمادها لاحقاً لتحسين الجودة في مواجهة الكوارث وكيفية تفعيل تلك السبُل لتحقيق الأمان بشكلٍ كامل - بإذن الله -.
ومن ناحيته، أبدى "خالد العتيبي" استعداده لعمل شراكة مجتمعية وإقامة دورة تدريبية في الإسعافات الأولية وعدد من الدورات التدريبية.
وشكر "المالكي" المساعد "العتيبي" على ما قدمه من مبادرة ودعم للعمل التطوعي بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، و أمير الشباب والنهضة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -.