"صحة الطائف" و"جمعية ساعد" يبحثان الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة الكوارث المختلفة

وفي التفاصيل، ناقش الاجتماع مدى الاستعداد والتجهيزات لمواجهة الكوارث المختلفة سواءً الطبيعية أو غيرها ومواجهة خطر السيول وأبرز المعوقات التي ربما تواجه تلك الجهود لضمان نجاحها ونجاح الخطط الفرضية التي تنفذ على فترات معينة خلال العام والاستعدادات لموسم الحج هذا العام.