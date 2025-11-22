برعاية نائب المحافظ للتدريب.. اختتام بطولة كرة القدم 2025 للمنشآت التدريبية بمنطقة الرياض

من جهته، أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر العبدالواحد عن اعتزازه بتنظيم البطولة وما حققته من نتائج، مؤكدًا أن الرياضة عنصر مهم في بناء شخصية المتدرب وصقل مهاراته، وتعزيز روح التنافس الإيجابي والانتماء للمنشآت التدريبية. وأوضح أن هذه الفعاليات تأتي ضمن توجهات المؤسسة نحو توفير بيئة تدريبية متكاملة تُعنى برعاية المواهب ودعم الأنشطة التي تعزز الوعي الصحي والبدني لدى المتدربين والمتدربات، مقدمًا شكره للجان التنظيم والجهات المشاركة على جهودهم.