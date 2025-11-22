برعاية نائب المحافظ للتدريب.. اختتام بطولة كرة القدم 2025 للمنشآت التدريبية بمنطقة الرياض

اختُتمت مساء أمس الأربعاء في مقر الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض بطولة كرة القدم 2025 للمنشآت التدريبية (بنين–بنات) بمنطقة الرياض، وذلك برعاية نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل الزنيدي، وبإشراف مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر العبدالواحد، وحضور مدير الإدارة العامة للأنشطة المهندس فهد العنزي وعدد من قادة المنشآت التدريبية.
وشهدت الفعالية إقامة المباراة النهائية لفئة البنين، حيث تُوّج فريق الكلية التقنية التطبيقية بالرياض بطلاً للبطولة بعد فوزه على فريق الكلية التقنية بالمجمعة بنتيجة 4 – 3 في مباراة اتسمت بالمنافسة والندية وسط حضور جماهيري لافت. كما توّجت الكلية التقنية للبنات بالرياض بطلةً لفئة البنات، إضافة إلى تكريم المركزين الثاني في الفئتين.
وفي ختام الحفل، كرّم نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي الجهات المشاركة في إنجاح البطولة، وفي مقدمتهم التجمع الصحي الأول بالرياض، تقديرًا لجهودهم ودعمهم المستمر.
من جهته، أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر العبدالواحد عن اعتزازه بتنظيم البطولة وما حققته من نتائج، مؤكدًا أن الرياضة عنصر مهم في بناء شخصية المتدرب وصقل مهاراته، وتعزيز روح التنافس الإيجابي والانتماء للمنشآت التدريبية. وأوضح أن هذه الفعاليات تأتي ضمن توجهات المؤسسة نحو توفير بيئة تدريبية متكاملة تُعنى برعاية المواهب ودعم الأنشطة التي تعزز الوعي الصحي والبدني لدى المتدربين والمتدربات، مقدمًا شكره للجان التنظيم والجهات المشاركة على جهودهم.