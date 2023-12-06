جمعية التطوع بالمنطقة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

كما تم عرض بعض قصص النجاح لعدد من المستفيدين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عرض أعمال فنية ومشغولات يدوية تم إنتاجها بواسطة أفراد من ذوي الإعاقة لإبراز مهاراتهم وإمكانياتهم.