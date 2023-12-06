جمعية التطوع بالمنطقة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

احتفلت جمعية التطوع بالمنطقة الشرقية باليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وذلك بحضور ورعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، وعدد من قيادات فرع وزارة الموارد البشرية والإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة الشرقية
وفي كلمته خلال الحفل، أشار المقبل إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأثنى على جهود جمعية التطوع في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
كما أكد على أهمية توفير الفرص المناسبة والدعم اللازم لتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع وتحقيق طموحاتهم وأهدافهم.
وشمل الحفل عديد الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تسليط الضوء على إسهامات ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بحقوقهم واحتياجاتهم.
كما تم عرض بعض قصص النجاح لعدد من المستفيدين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عرض أعمال فنية ومشغولات يدوية تم إنتاجها بواسطة أفراد من ذوي الإعاقة لإبراز مهاراتهم وإمكانياتهم.