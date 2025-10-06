غدًا.. تعليم الطائف يستضيف منافسة "رسل السلام" بمشاركة 256 كشافًا وكشافة

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاستضافة منافسة رسل السلام للتميز الكشفي، التي تنطلق غدًا الثلاثاء وتستمر لمدة 6 أيام، في مدينة الملك فهد الكشفية، بمشاركة 256 كشافًا وكشافة من مرحلة المتقدم، بهدف تعزيز القيم الوطنية والكشفية، وتنمية المهارات القيادية.
وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن المسابقة تهدف إلى غرس روح الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن، إلى جانب تنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وتطوير المهارات والفنون الكشفية لدى المشاركين.
وأكد "الغامدي" أن المنافسة تسعى لمساعدة الكشافين على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم لتطوير ذواتهم، إلى جانب تقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية، وتنمية مهاراتهم في تصميم المبادرات النوعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، وقف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن خرمي على الاستعدادات الميدانية في المدينة الكشفية، مشيدًا بجهود تعليم الطائف في التنظيم، ومتمنيًا التوفيق والسداد لكافة المشاركين.