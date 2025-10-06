غدًا.. تعليم الطائف يستضيف منافسة "رسل السلام" بمشاركة 256 كشافًا وكشافة

من جانبه، وقف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن خرمي على الاستعدادات الميدانية في المدينة الكشفية، مشيدًا بجهود تعليم الطائف في التنظيم، ومتمنيًا التوفيق والسداد لكافة المشاركين.