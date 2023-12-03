"باب رزق جميل" تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسها والمساهمة في توفير مليون فرصة عمل

من جانبها بيّنت المديرة التنفيذية لشركة باب رزق جميل، الدكتورة مي طيبة، الإنجازات التي توّجت العشرين عامًا الماضية، وسط تطلعات إلى المستقبل ورسم الخطط لتنفيذها بكل عزم ورسوخ؛ حيث تخصّصت باب رزق جميل على مدار العقدين الماضيين في تقديم حلول التوظيف المبتكرة للشركات في مختلف القطاعات، إلى جانب سعيها للاستمرار في تحقيق الأثر، من خلال تفعيل استراتيجيتها الجديدة التي تضمن التطور الكمي والنوعي في الخدمات، والمواكبة المستمرة مع المشهد وتغيرات أسواق العمل.