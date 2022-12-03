تشوه بصري.. طبقات أسمنتية تمنع وقوف السيارات بـ"صيانة الطائف"

حيث ما إن يحاول مرتادو بعض المحال التجارية على طريق المؤتمرات المجاور لكوبري الصيانة وقوفهم في الموقف، حتى يتفاجأ بوجود عدة مواقف للسيارات بها قطع خرسانية كبيرة أعاقت ومنعت توقفهم؛ إضافة إلى تشوهها البصري، وسط مطالبتهم بتدخل الجهات المعنية وإزالة القطع الخرسانية ورفع الضرر الذي سببته للكثير من المركبات على مدى سنوات.