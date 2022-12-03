تشوه بصري.. طبقات أسمنتية تمنع وقوف السيارات بـ"صيانة الطائف"

استغرب عديد من مرتادي طريق المؤتمرات المجاور لكوبري الصيانة بمحافظة الطائف بوجود تشوه بصري في بعض مواقف السيارات حيث وضعت على أفواه مياه الصرف الصحي طبقات خرسانية؛ منعت وأعاقت توقف المركبات بعدة مواقف وتسببت لأضرار ببعض المركبات وسط تعجبهم من وجودها لسنوات عديدة دون الانتباه من الجهات المعنية والتدخل بجعلها بشكل أفضل.
حيث ما إن يحاول مرتادو بعض المحال التجارية على طريق المؤتمرات المجاور لكوبري الصيانة وقوفهم في الموقف، حتى يتفاجأ بوجود عدة مواقف للسيارات بها قطع خرسانية كبيرة أعاقت ومنعت توقفهم؛ إضافة إلى تشوهها البصري، وسط مطالبتهم بتدخل الجهات المعنية وإزالة القطع الخرسانية ورفع الضرر الذي سببته للكثير من المركبات على مدى سنوات.