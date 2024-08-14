القافلة الطبية لتجمّع الرياض الأول تتجه نحو "الرين" و"رويضة العرض"

أعلن تجمّع الرياض الصحي الأول، اليوم الأربعاء، انطلاق قافلته الطبية الثالثة، نحو مستشفى الرين العام، ورويضة العرض العام، خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وأكد "التجمع الأول" مواصلة تقديم مختلف الخدمات الصحية عبر الكوادر المتخصصة للمستفيدين.
كما أكد مواصلة تفعيل هذه المبادرة التطوعية؛ لتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد المجتمع في مختلف مناطقهم.
وأوضح أنه يسعى إلى ضمان سهولة الوصول والحصول على الخدمات الصحية بجودة عالية وكفاءة متناهية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.