شاهد.. "غروس الخيرية" تواصل توزيع 4400 وجبة إفطار في ساحات الحرمين

يُذكر أن "غروس الخيرية" تعمل إلى جانب العديد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية على تقديم عدد كبير من وجبات الإطعام خلال شهر رمضان المبارك بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، إضافة إلى توزيع مئات الأطنان من التمور الفاخرة للمسلمين بالعالم، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دول العالم خلال شهر رمضان المبارك.