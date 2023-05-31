"إسلامية نجران" تُشارك بركن توعوي في معرض "وطن بلا مخدرات"

وقال المدير العام لفرع الوزارة بنجران، الشيخ مشعل بن سالم العتيبي: إن الفرع يسعى إلى تكثيف المشاركة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، ولنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن خطر هذه السموم، والآثار المترتبة عليها من تفكيك الأسرة وارتكاب الجرائم.