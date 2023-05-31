"إسلامية نجران" تُشارك بركن توعوي في معرض "وطن بلا مخدرات"

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، ممثلًا في وحدة التوعية الفكرية، اليوم الأربعاء، بركن توعوي في معرض "وطن بلا مخدرات".
وكان قد دشن المعرضَ الأميرُ جلوي بن عبدالعزيز آل سعود، ونظّمته الإدارة العامة للتعليم، ويستمرّ لمدة يومين.
واستعرض الركن إحصائيات عمل الفرع خلال هذه الحملة التوعوية؛ حيث قدم 171 خطبة في التحذير من خطر المخدرات، و14 محاضرة، وسبع كلمات وعظية عن أسباب الوقوع في المخدرات.
وقال المدير العام لفرع الوزارة بنجران، الشيخ مشعل بن سالم العتيبي: إن الفرع يسعى إلى تكثيف المشاركة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، ولنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن خطر هذه السموم، والآثار المترتبة عليها من تفكيك الأسرة وارتكاب الجرائم.