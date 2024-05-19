اختتام مهرجان المانجو بالقنفذة الثالث عشر بعد 50 فعالية

وقال مشرف المهرجان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي: إن المهرجان شهد حضور أكثر من 35 ألف زائر، بمشاركة 300 منظم، وأكثر من 24 معرضاً للمانجو يمثلون 3550 مزرعة، يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 50 ألف طن، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 20 معرضاً للأسر المنتجة.