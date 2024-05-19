اختتام مهرجان المانجو بالقنفذة الثالث عشر بعد 50 فعالية

اختُتِمَت فعاليات مهرجان مانجو القنفذة، الثالث عشر، السبت، والذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمشاركة عدد من الجهات.
وقال مشرف المهرجان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي: إن المهرجان شهد حضور أكثر من 35 ألف زائر، بمشاركة 300 منظم، وأكثر من 24 معرضاً للمانجو يمثلون 3550 مزرعة، يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 50 ألف طن، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 20 معرضاً للأسر المنتجة.
وقد شهدت أيام المهرجان الخمسة أكثر من 50 فعالية، تنوعت بين برامج إرشادية للمزارعين وفعاليات ترفيهية مصاحبة بين مسابقات للأطفال وفرق استعراضية، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن المهرجان حقق نجاحاً ملموساً؛ حيث حظي باهتمام كبير من أهالي المحافظة والمراكز المجاورة لها منذ انطلاقه.
ورفع "الخليف"، شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، على دعمهما الدائم لمزارعي المنطقة، وإلى محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، ولكل من أسهم في إنجاح فعاليات هذا المهرجان.
ونوه بما سخرته وزارة البيئة والمياه والزراعة من إمكانات لخدمة المزارعين والمهتمين بقطاع الزراعة، مبيناً أن المهرجان يهدف إلى دعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية.
وفي الختام، كرم المهرجان المزارعين والجهات المشاركة والمساهمين في إنجاح الفعالية.