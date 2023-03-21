محافظ رجال ألمع يتفقَّد "ثانوية الصديق" وينوّه بما حقّقته خليجيًّا

زار محافظ محافظة رجال ألمع الأستاذ "الحسن بن عبدالخالق الحفظي"، اليوم، مدرسة ثانوية الصديق، وذلك بمناسبة تحقيقها للمركز الأول على مستوى الخليج ونيل جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.
وكان في استقبال "الحفظي": مدير التعليم بالمحافظة الأستاذ "أحمد بن يحيى العرفجي"، ومساعدوه، وعدد من منسوبي المدرسة.
ونوه "الحفظي" إلى ما حقّقته المدرسة من إنجاز، مؤكدًا أن هذا الأمر مما يثبت تقدم التعليم بالمملكة، داعيًا إلى مواصلة العمل والجهد بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، ورفع راية المملكة في كافة المحافل الدولية.
يذكر أن هذه الجائزة يتم منحها للمؤسسة التعليمية التي يحقّق طلابها نتائج أكاديمية وسلوكية متميّزة ورائدة على المستويين المحلي والدولي، وتحقيق نتائج أداء رئيسية متميّزة، وتتبنّى التقنيات والأساليب الحديثة والمبتكرة، وتهتمّ بتطوير إدارة خدماتها التقنية والذكية.