محافظ رجال ألمع يتفقَّد "ثانوية الصديق" وينوّه بما حقّقته خليجيًّا

ونوه "الحفظي" إلى ما حقّقته المدرسة من إنجاز، مؤكدًا أن هذا الأمر مما يثبت تقدم التعليم بالمملكة، داعيًا إلى مواصلة العمل والجهد بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، ورفع راية المملكة في كافة المحافل الدولية.