نائب أمير جازان يستقبل مدير تعليم صبيا

من جانبه قدّم مدير تعليم صبيا شكره لأمير منطقة جازان بالنيابة، على توجيهاته السديدة، مثمنًا المتابعة والدعم والتشجيع الذي يحظى به القطاع التعليمي في المنطقة من أمير المنطقة ونائبه، للارتقاء بمنظومة التعليم، والوصول بها للمشاركات العالمية من خلال استثمار المواهب والقدرات لدى الطلاب والطالبات وتوجيهها التوجيه الأمثل.