نائب أمير جازان يستقبل مدير تعليم صبيا

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء؛ مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي.
وقدم أمير جازان التهنئة لـ"مسملي" بمناسبة تكليفه مديرًا لتعليم صبيا، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه.
ونوه إلى حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على دعم المشروعات التعليمية والنهوض بمسيرة التعليم بالمنطقة، والعمل على تطوير وتنمية المواهب والقدرات لدى الطلاب والطالبات، والسعي نحو إبرازها وتشجيعها، وما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، نحو توفير بيئة تعليمية متطورة وملائمة.
من جانبه قدّم مدير تعليم صبيا شكره لأمير منطقة جازان بالنيابة، على توجيهاته السديدة، مثمنًا المتابعة والدعم والتشجيع الذي يحظى به القطاع التعليمي في المنطقة من أمير المنطقة ونائبه، للارتقاء بمنظومة التعليم، والوصول بها للمشاركات العالمية من خلال استثمار المواهب والقدرات لدى الطلاب والطالبات وتوجيهها التوجيه الأمثل.