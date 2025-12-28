جمعية كفى توعي أكثر من 3 آلاف مشجع في كلاسيكو الاتحاد والشباب ضمن مبادرة ملاعبنا نقية

شهدت مبادرة جمعية كفى التي نفذتها مساء أمس بعنوان ملاعبنا نقيه توعية أكثر من ٣ آلاف مشجع، وتقديم أكثر من ٤٠٠ استشارة طبية، بمشاركة ١٢ متطوعًا من الكادر الصحي والمنظمين، إلى جانب توزيع أكثر من ٣٠٠٠ بروشور توعوي، واستقبال العشرات من طلبات الخدمات العلاجية.