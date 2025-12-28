جمعية كفى توعي أكثر من 3 آلاف مشجع في كلاسيكو الاتحاد والشباب ضمن مبادرة ملاعبنا نقية

شهدت مبادرة جمعية كفى التي نفذتها مساء أمس بعنوان ملاعبنا نقيه توعية أكثر من ٣ آلاف مشجع، وتقديم أكثر من ٤٠٠ استشارة طبية، بمشاركة ١٢ متطوعًا من الكادر الصحي والمنظمين، إلى جانب توزيع أكثر من ٣٠٠٠ بروشور توعوي، واستقبال العشرات من طلبات الخدمات العلاجية.
وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين على ملعب الإنماء في مباراة الكلاسيكو بين فريقي الاتحاد والشباب، حيث شاركت جمعية كفى بجدة في فعاليات المباراة من خلال مبادرتها ، والتي استهدفت توعية جمهور الفريقين بأضرار التدخين والمخدرات وتعزيز السلوكيات الصحية.
من جهته، قدّم مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان شكره وتقديره لشركاء الجمعية ممثلين في فرع وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين السعودي على تعاونهم المثمر وإتاحة هذه الفرصة القيّمة لتوعية المجتمع الرياضي وتعزيز ثقافة الحياة الصحية بين الشباب.