نحّالة "رجال ألمع".. 7 ميداليات بلاتينيوم وذهبية وفضية بمسابقة باريس الدولية لجودة العسل

حصل عددٌ من النحالة بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، على جوائز بلاتينيوم وذهبية وفضية في مسابقة باريس الدولية 2023 لأفضل جودة عسل، في إنجازٍ دولي يعد بمنزلة تكريم للنحّالين في المحافظة.
وحصد المتسابقون 7 جوائز مختلفة بين ميداليات ذهبية وبلاتينيوم وفضية، وتوّج إبراهيم عليّ آل خلبان، ويحيى الرياحي القيسي، بالفوز بجائزتيْن لكل منهما، الميدالية البلاتينيوم، الميدالية الذهبية والفضية، فيما حصد كل من نايف حسن آل دهل، وطلال مفرح الشديدي، الميدالية الذهبية.
وتخضع جميع عيّنات العسل المشاركة في المنافسة التي تضم متسابقين حول العالم، بإشراف المنظمة الدولية لاتحاد النحّالين، إلى إجراءات فيزيائية وكيميائية واختبارات للطعم واللون والرائحة، وتعد الجوائز التي يحصل عليها الفائزون علامة جودة عالمية في الأسواق المحلية والخارجية.
يُذكر أنّ إنتاج العسل في محافظة "رجال ألمع" بمنطقة عسير يحظى بعناية خاصة، وتتصدّر المحافظة في معدلات إنتاج العسل، نظراً لتوافر المقومات الطبيعية اللازمة، حيث الطبيعة الخضراء والأشجار النباتية الكثيفة والمواقع المتعددة والمبادرات الداعمة، ما مكّنها من احتواء أشهر سوق للعسل في المنطقة.