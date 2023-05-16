نحّالة "رجال ألمع".. 7 ميداليات بلاتينيوم وذهبية وفضية بمسابقة باريس الدولية لجودة العسل

وحصد المتسابقون 7 جوائز مختلفة بين ميداليات ذهبية وبلاتينيوم وفضية، وتوّج إبراهيم عليّ آل خلبان، ويحيى الرياحي القيسي، بالفوز بجائزتيْن لكل منهما، الميدالية البلاتينيوم، الميدالية الذهبية والفضية، فيما حصد كل من نايف حسن آل دهل، وطلال مفرح الشديدي، الميدالية الذهبية.