شركة TBC تواصل أعمالها لتهيئة وتجهيز 2455 مدرسة بـ"تعليم مكة" ومحافظتي الليث والقنفذة

وقد بلغ عدد المباني المدرسية التي شملتها خطة الاستعداد 2455 مدرسة في مكة المكرمة ومحافظات الليث والقنفذة والجموم وبحرة والكامل من خلال تخصيص 57 فرقة للصيانة بعدد 172 فنيًا و57 مركبة، فيما بلغ عدد فرق التكييف 52 فرقة بعدد 148 فنيًا و52 مركبة صيانة.