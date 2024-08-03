شركة TBC تواصل أعمالها لتهيئة وتجهيز 2455 مدرسة بـ"تعليم مكة" ومحافظتي الليث والقنفذة

ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1446هـ؛ تواصل شركة تطوير TBC أعمال التهيئة والتجهيز والصيانة لنحو 2455 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وإدارتي تعليم الليث والقنفذة وذلك لاستقبال أكثر من نصف مليون طالب وطالبة و40 ألف معلم ومعلمة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ.
واستهدفت خطة الصيانة التي انطلقت منذ وقت مبكر، ثلاثة محاور هي، خطة الصيانة العامة وخطة صيانة أجهزة التبريد والتكييف وخطة غسيل المكيفات.
وقد بلغ عدد المباني المدرسية التي شملتها خطة الاستعداد 2455 مدرسة في مكة المكرمة ومحافظات الليث والقنفذة والجموم وبحرة والكامل من خلال تخصيص 57 فرقة للصيانة بعدد 172 فنيًا و57 مركبة، فيما بلغ عدد فرق التكييف 52 فرقة بعدد 148 فنيًا و52 مركبة صيانة.
وكذلك تم تخصيص 35 فرقة للنظافة العامة بعدد عمال 2815 عاملاً، فيما بلغ عدد ساعات العمل خلال الخطة 720 ساعة عمل.