نائب محافظ الخرج يرعى الاحتفال الرسمي بمناسبة اليوم الوطني

رعى نائب محافظ الخرج صقر بن عيسى الدعجاني، الاحتفال الرسمي للمحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، والذي نظّمته بلدية الخرج.
جاء ذلك بحضور رئيس البلدية المهندس خالد الزيد، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الأمنية والحكومية، ومجموعة من الأهالي، في مقر الاحتفالات غرب المحافظة.
وفور وصول محافظ الخرج، انطلق الحفل الرسمي بالسلام الوطني، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، عقبها ألقى محافظ الخرج "الدعجاني" كلمة بهذه المناسبة.
وقدّم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92.
وقال "الدعجاني": إنه منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- ثم عهد أبنائه من بعده رحمهم الله، إلى عهدنا الحاضر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والإنجازاتُ متواصلةٌ ولله الحمد.
تلا ذلك تقديم عدد من القصائد الشعرية بمناسبة اليوم الوطني، وعرض مرئي لأوبريت وطني، بعنوان "سيري يا أرض العز"، من إنتاج بلدية الخرج.
وقُدّمت في نهاية الحفل العرضةُ السعودية، بمشاركة محافظ الخرج، وعدد من المسؤولين، عقبها انطلاق الألعاب النارية التي أضاءت مقر الاحتفال وتفاعل معها الأهالي.