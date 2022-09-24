نائب محافظ الخرج يرعى الاحتفال الرسمي بمناسبة اليوم الوطني

وقال "الدعجاني": إنه منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- ثم عهد أبنائه من بعده رحمهم الله، إلى عهدنا الحاضر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والإنجازاتُ متواصلةٌ ولله الحمد.