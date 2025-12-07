نائب محافظ التدريب التقني يزور مركز الحرمين الشريفين ويطّلع على أعمال مصنع الكسوة

قام نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس صالح الحوشاني، اليوم، بزيارة لمركز الحرمين الشريفين للتدريب، بهدف الاطلاع على أعمال المركز، المرخّص والمعتمد من قبل المؤسسة، وبحث سبل تطويره وتعزيز برامجه التدريبية.