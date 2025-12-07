نائب محافظ التدريب التقني يزور مركز الحرمين الشريفين ويطّلع على أعمال مصنع الكسوة

قام نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس صالح الحوشاني، اليوم، بزيارة لمركز الحرمين الشريفين للتدريب، بهدف الاطلاع على أعمال المركز، المرخّص والمعتمد من قبل المؤسسة، وبحث سبل تطويره وتعزيز برامجه التدريبية.
وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل مصنع كسوة الكعبة المشرفة، حيث وقف المهندس الحوشاني على مراحل تنفيذ مشروع الكسوة، وآليات العمل، والتدريب المصاحب داخل المصنع.
وكان في استقباله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أيمن بن عبدالرحمن الجنيدي، بحضور المهندس حسين البحيري، المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات مركز الحرمين الشريفين للتدريب، وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يسهم في تنمية قدرات الكوادر البشرية، ورفع جودة البرامج التدريبية المقدمة في المركز خلال المرحلة المقبلة.