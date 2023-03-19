"الرضيمان" يلقي محاضرة دينية في قطاعات عرعر العسكرية

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، ونائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، وذلك ضمن المناشط الدينية والتوعوية والعلمية بما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم.