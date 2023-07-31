جائزة "كتنة" تكرّم 120 متفوقاً ومتفوقة في دورتها العاشرة.. هنا التفاصيل

وقال رئيس مجلس الجائزة قليل بن محمد البلاهدي الحارثي: إن الجائزة جاءت بمبادرة من عدد من أبناء القبيلة لحثّ وتشجيع أبنائنا وبناتنا للسير قدماً نحو التميز والإبداع، لاسيما في هذا الوقت الذي لا يقبل إلا المتميزين، وقد تهيأت لهم كافة السُبل لتحقيق ذلك، بفضل الله أولاً ثم بفضل ما أولته حكومتنا الرشيدة أيدها من دعم للعلم والتعليم في بلادنا.