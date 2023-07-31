جائزة "كتنة" تكرّم 120 متفوقاً ومتفوقة في دورتها العاشرة.. هنا التفاصيل

كرّمت جائزة "كتنة" للتفوق والإبداع العلمي في دورتها العاشرة، 120 متفوقاً ومتفوقة في مختلف المراحل الدراسية، خلال الحفل الذي أقيم أمس بمجلس قبيلة البلاهدة في قرية كتنة بمحافظة ميسان.
جاء ذلك بحضور شيخ قبيلة البلاهدة الشيخ عواض بن عايض البلاهدي الحارثي، وضيف الجائزة المورخ والكاتب مشعل بن عيضه الحارثي، وعدد كبير من الأهالي والمدعوين وأولياء أمور الفائزين والفائزات.
وقال رئيس مجلس الجائزة قليل بن محمد البلاهدي الحارثي: إن الجائزة جاءت بمبادرة من عدد من أبناء القبيلة لحثّ وتشجيع أبنائنا وبناتنا للسير قدماً نحو التميز والإبداع، لاسيما في هذا الوقت الذي لا يقبل إلا المتميزين، وقد تهيأت لهم كافة السُبل لتحقيق ذلك، بفضل الله أولاً ثم بفضل ما أولته حكومتنا الرشيدة أيدها من دعم للعلم والتعليم في بلادنا.
وأضاف البلاهدي: إن الجوائز كفيلة بتحفيز الدارسين والدارسات على الوصول لأعلى مراتب التفوق والإبداع، متسلحين بالعلم والمعرفة لخدمة دينهم ووطنهم.
ثم ألقى الكاتب والمؤرخ مشعل الحارثي قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم ألقى الدكتور عبدالمحسن بن سعد البلاهدي الحارثي، كلمة المكرمين قال فيها: إن التعليم يحظى اليوم بدعم وعناية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- مشيراً إلى أن هذا التكريم وسام فخر واعتزاز لكل المكرمين والمكرمات، لاسيما وأنه جاء بعد جهود كبيرة بذلها الفائزون للحصول على أعلى الدرجات في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، مؤكداً أهمية الدور الذي بذله الآباء والأمهات؛ لتشجيع أبنائهم على التميز التفوق.
كما ألقى الملازم فارس بن متعب البلاهدي الحارثي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للقائمين على هذه الجائزة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم جميعاً لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
فيما أعلن نائب رئيس مجلس الجائزة الدكتور سعود بن عبدالجبار البلاهدي الحارثي أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة لهذا العام، مستعرضاً مراحل تطور الجائزة وأعداد الفائزين بها ونسب التفوق، مبيناً أن الجائزة منحت هذا العام لـ120 متفوقاً ومتفوقة، في كل المراحل التعليمية، وفقًا للشروط والضوابط التي وضعتها هيئة الجائزة التي تشترط الحصول على تقدير "امتياز" لمراحل التعليم العام على مستوياته "انتظام وانتساب"، و"جيد جداً" لمراحل التعليم العالي، كما تمنح الجائزة لمن أتم حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم فما فوق.
من جهته، قدّم شيخ قبيلة "البلاهدة" أهالي قرى وادي "كتنة" بني الحارث، الشيخ عواض بن عايض البلاهدي، شكره إلى أبناء المنطقة من رجالات التربية والتعليم على تنظيم الجائزة التي ستشجع أبناء وبنات المنطقة على التفوق في دراستهم، وهنأ المكرمين ودعاهم إلى مواصلة الجهد والمحافظة على التميز والتفوق.