"نحو قائد واعد".. "شباب حائل" يختتم ملتقى تطوير القيادات الشابة.. هذه أهم التوصيات

من جهته أكّد أمينُ عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي، أن مجلس شباب منطقة حائل يواجه تحديات وصعابًا للوصول إلى أهدافه، والتي من أهمها أن المنطقة تعتبر أقلّ إمكانيات في برامج التنمية عن غيرها من المناطق الكبيرة، إلا أن أمير المنطقة ونائبه يعملان على تذليل تلك الصعاب، ويستقطبان كل الجهات التي تقدّم تلك البرامج إلى المنطقة على فترات زمنية متقاربة، والتي جاء من أبرز تلك الجهود حرصهما على توقيع المجلس عقودًا واتفاقيات شراكة مع تلك الجهات؛ للحضور إلى المنطقة والعمل على تهيئة الشابّ الحائلي في منطقته دون تكبُّده عناء السفر.