"تعليم الطائف" يعتمد التوقيت الزمني لليوم الدراسي للعام 1446هـ

اعتمد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي اليوم التوقيت الزمني لليوم الدراسي في الإدارة العامة للتعليم والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًا ابتداءً من يوم الأحد 14-02-1446هـ في سائر المراحل الدراسية للبنين والبنات للعام الحالي 1446هـ.

وأوضح "تعليم الطائف" في بيانه الوارد لـ "سبق" أن موعد الدوام للمدارس بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا سيكون حسب التالي: يكون الاصطفاف الصباحي الساعة (6:45) وبداية الحصة الأولى الساعة (7:00) صباحًا.

أما بالنسبة للمدارس المسائية فيبدأ اليوم الدراسي الساعة 01:00 ظهرًا، ومدارس التعليم المستمر للبنين تبدأ الحصة الأولى الساعة 05:00 مساءً، ومدارس التعليم المستمر للبنات تبدأ الحصة الأولى الساعة 03:00 مساءً.

وأهاب "تعليم الطائف" بمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم إلى مراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.