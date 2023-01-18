"غرفة بيشة" تناقش مع فرع الموارد البشرية بعسير تحديات قطاع الأعمال والفرص الواعدة

وأوضح أمين عام غرفة بيشة «محمد آل مشوط»، أن هذا اللقاء يهدف إلى دعم قطاع الأعمال بمحافظة بيشة لضمان نموه وتوسع أنشطته، من خلال مناقشة تحديات القطاع الخاص، ووضع المقترحات والحلول التي تساهم في دعم سوق العمل وتحسين الإنتاجية، وأداء القوى العاملة، إلى جانب إيضاح الجهود المبذولة لبناء علاقات تكاملية بين الجانبين تسهم في تنمية مختلف الأنشطة التجارية.