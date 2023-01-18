"غرفة بيشة" تناقش مع فرع الموارد البشرية بعسير تحديات قطاع الأعمال والفرص الواعدة

التقى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بيشة «صالح الوتيد»، اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير «هادي الشهراني»، في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين الجهتين لدعم قطاع الأعمال، بحضور عدد من رجال الأعمال ومشتركي الغرفة.
ورحب رئيس غرفة بيشة بمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، والوفد المرافق له، والحضور من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، مؤكداً خلال اللقاء عمق الشراكة بين الغرفة والفرع في مختلف المجالات، وخاصةً المرتبطة بسوق العمل، وتسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، في ضوء رؤية المملكة 2030.
من جهته، أكّد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير «هادي بن عايض الشهراني» أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطط الوزارة لمناقشة تحديات القطاع الخاص والرفع للوزارة بالمقترحات والحلول، بهدف تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيته ومناقشة التوطين لبعض المهن ليتم رفع مستوى مشاركة أبناء الوطن وبناته في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أمين عام غرفة بيشة «محمد آل مشوط»، أن هذا اللقاء يهدف إلى دعم قطاع الأعمال بمحافظة بيشة لضمان نموه وتوسع أنشطته، من خلال مناقشة تحديات القطاع الخاص، ووضع المقترحات والحلول التي تساهم في دعم سوق العمل وتحسين الإنتاجية، وأداء القوى العاملة، إلى جانب إيضاح الجهود المبذولة لبناء علاقات تكاملية بين الجانبين تسهم في تنمية مختلف الأنشطة التجارية.