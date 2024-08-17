جامعة حفر الباطن تُنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد 1446هـ

وأضاف: "الجامعة أنهت؛ وبتوجيه من سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي للوكلاء، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، والجهات ذات العلاقة؛ آخر الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد، وتوفير المستلزمات المطلوبة للطلبة لتهيئة المناخ الدراسي المشجع على التعليم والتعلم، حاثًّا أبناءه الطلبة على الجد والمثابرة والانتظام في المحاضرات من بداية العام الدراسي، والحرص على التحصيل العلمي الجيد؛ للمساهمة في نهضة وتحقيق تطلعات هذا الوطن الغالي".