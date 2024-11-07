ضمن فعاليات "بيبان24".. مذكرة تفاهم بين "كاوست" و"منشآت" لدعم وتمكين رواد الأعمال

وتركز المذكرة على التعاون المشترك والذي يهدف إلى إزالة العوائق التي تؤثر سلبا على بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال العمل على تصميم خدمات جديدة للمنشآت متسارعة النمو في برنامج طموح وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج المتخصصة، كما تهدف إلى تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الجانبين، والبحث للمشاركة في إقامة بعض المشاريع لتطوير بيئة ريادة الأعمال على مستوى المملكة، والتعاون في إقامة فعاليات وملتقيات ودورات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إقامة البرامج التدريبية في "أكاديمية منشآت".