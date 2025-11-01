ديوانية آل حسين التاريخية بالشراكة مع نادي سدوس الرياضي تطلق مبادرة بيئية وطنية في شعيب أبا الحسك

نظّمت ديوانية آل حسين التاريخية عصر اليوم مبادرةً بيئيةً وطنية في شعيب أبا الحسك بمركز سدوس، بالشراكة مع نادي سدوس الرياضي، وبمشاركة عدد من الجهات المجتمعية والتطوعية.
وشارك في تنفيذ المبادرة كلٌّ من نادي سدوس بالرياض، ومكتب رواد كشافة الرياض، وفريق نخبة الكلاسك للدراجات النارية، وجمعية الشباب للتنمية (قادر).
وتهدف المبادرة إلى المحافظة على نظافة المتنزهات الطبيعية، ونشر ثقافة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، من خلال أعمالٍ تطوعية ومشاركةٍ مجتمعية ميدانية.
وأوضح المشرف العام على ديوانية آل حسين التاريخية الرائد الكشفي عبدالعزيز بن سليمان الحسين أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لبرامج الديوانية في مجال خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي البيئي، مؤكدًا أن الشراكات المجتمعية تسهم في تعزيز مفهوم المواطنة والمسؤولية البيئية بين مختلف فئات المجتمع.
كما أشار الرائد الكشفي خالد العرابي إلى أن المشاركة في مثل هذه المبادرات البيئية تجسّد القيم الكشفية في خدمة البيئة وحمايتها، وتغرس في النشء حب العمل التطوعي والانتماء الوطني، مشيدًا بجهود الديوانية وشركائها في التنظيم والتفاعل الميداني.
واختُتمت الفعالية بتقديم ديوانية آل حسين التاريخية وشركائها الشكر والتقدير لكافة المشاركين والمتطوعين، تقديرًا لجهودهم في خدمة البيئة وتعزيز روح العمل الوطني التطوعي.