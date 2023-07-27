"تنمية الأفلاج" تستعد لإطلاق "صيف تنامي".. الأحد المقبل

تستعد جمعية تنمية الأفلاج، لإطلاق برنامج "صيف تنامي"، الأحد المقبل، لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وطلاب المتوسطة لتقديم برامج متنوعة لتنمية المهارات الإبداعية.
وكانت قد نفذت "تنمية الأفلاج"، 15 برنامجًا صيفيًا لنحو 500 طالب وطالبة.
وشهد نادي عطاء وشباب التنمية، ونادي حوراء، ونادي صبا النسائية بجمعية تنمية الأفلاج، وبقية مرافق الجمعية الرياضية، إقبالاً كبيرًا من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ للاستفادة من البرامج الصيفية المتنوعة "رياضية وتعليمية وتثقيفية وتدريبية وترفيهية".
واستفاد الطلاب والطالبات، بما طرح في البرامج من مهارات متنوعة وقضاء وقت إجازتهم الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وتهدف البرامج الصيفية التي تقدمها جمعية تنمية الأفلاج إلى تنمية الإمكانات العلمية والشخصية والاجتماعية للطلبة.