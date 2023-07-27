"تنمية الأفلاج" تستعد لإطلاق "صيف تنامي".. الأحد المقبل

وشهد نادي عطاء وشباب التنمية، ونادي حوراء، ونادي صبا النسائية بجمعية تنمية الأفلاج، وبقية مرافق الجمعية الرياضية، إقبالاً كبيرًا من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ للاستفادة من البرامج الصيفية المتنوعة "رياضية وتعليمية وتثقيفية وتدريبية وترفيهية".