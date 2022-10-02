النادي السعودي في جامعة أوهايو الأمريكية يحتفل باليوم الوطني الـ 92

وأكد "النویصر" بأن النادي یلعب دوراً مھماً في إبراز الصورة الصحیحة عن المملكة العربیة السعودیة للمجتمع الغربي، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب المبتعثین بالالتقاء والتعارف من خلال تلك المناسبات، موجھاً شكره لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان، وولي العھد صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان، والملحقیة الثقافیة في الولایات المتحدة الأمريكي لما تقدمه من دعم دائم ومستمر لأبنائھم المبتعثین.