النادي السعودي في جامعة أوهايو الأمريكية يحتفل باليوم الوطني الـ 92

احتفل النادي السعودي في جامعة ولایة أوھایو في مدینة كولمبس بولایة أوھایو في الولایات المتحدة الأمریكیة مساء أمس بالیوم الوطني السعودي 92 في مبنى اتحاد الطلاب بالجامعة.
وأوضح رئیس النادي السعودي في جامعة ولایة أوھایو نواف النویصر، أن الاحتفال بالیوم الوطني ھو من أبرز الفعالیات التي ینظمھا النادي سنویاً بجانب الاحتفال بالعیدین.
وأشار إلى أن الاحتفال بالیوم الوطني 92 بلغ عدد زواره أكثر من 100 زائر. وبيَّن "النویصر" أن الحفل اشتمل على عدد من الفقرات والتي تركز على إظھار الثقافة السعودیة ورؤیة المملكة العربیة السعودیة 2030 للمجتمع الأمریكي والمجتمع الدولي من طلاب الجامعة.
ولفت إلى أن الحفل الذي نظمه النادي تضمن ستة أركان رئیسیة: مثل ركن رؤیة المملكة العربیة السعودیة 2030، والمدن السعودیة، والتراث والثقافة بالإضافة إلى العرض المرئي وركن التصویر الفوتوغرافي.
وأكد "النویصر" بأن النادي یلعب دوراً مھماً في إبراز الصورة الصحیحة عن المملكة العربیة السعودیة للمجتمع الغربي، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب المبتعثین بالالتقاء والتعارف من خلال تلك المناسبات، موجھاً شكره لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان، وولي العھد صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان، والملحقیة الثقافیة في الولایات المتحدة الأمريكي لما تقدمه من دعم دائم ومستمر لأبنائھم المبتعثین.