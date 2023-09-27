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القويعية.. تجهيز 60 ركنًا لاحتواء منتجات أكثر من 500 ألف نخلة بالمحافظة

المحافظ "ابن معمر" يتفقَّد ميدانيًا تجهيزات مهرجان التمور في نسخته الخامسة
القويعية.. تجهيز 60 ركنًا لاحتواء منتجات أكثر من 500 ألف نخلة بالمحافظة

وقف محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، بحضور مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقويعية محمد الختلان، ورئيس البلدية عبدالرحمن الرويمي أمس الأربعاء، على استعدادات مهرجان تمور القويعية (خلاصنا ذهب) في نسخته الخامسة 2023م، والذي يُقام بتاريخ 29 / 9 /2023م ولمدة ثمانية أيام.

ويُنفذ خلاله عدد من الفعاليّات والبرامج المصاحبة والأجنحة المتنوعة والأعمال الحرفية والتراثية.

وشهدت الأيام الماضية جهودًا متواصلة على مدار الساعة من اللجان العاملة بمتابعة وإشراف من محافظ القويعية، سعد بن محمد بن معمر؛ حيث تم تهيئة خيمة التمور وتحوي 60 ركنًا لاحتضان منتجات أكثر 500,000 نخلة بالمحافظة.

مهرجان التمور
محافظة القويعية

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