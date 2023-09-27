القويعية.. تجهيز 60 ركنًا لاحتواء منتجات أكثر من 500 ألف نخلة بالمحافظة

وقف محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، بحضور مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقويعية محمد الختلان، ورئيس البلدية عبدالرحمن الرويمي أمس الأربعاء، على استعدادات مهرجان تمور القويعية (خلاصنا ذهب) في نسخته الخامسة 2023م، والذي يُقام بتاريخ 29 / 9 /2023م ولمدة ثمانية أيام.