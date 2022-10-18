بلدية تربة تشارك في مهرجان تطوير محمية الإمام تركي لمزاد الإبل بحائل

تشارك بلدية مدينة تربة، في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل، المقام في مدينة تربة حائل، بالتعاون مع إمارة المنطقة.
تأتي المشاركة بجناح خاص على مساحة ألف متر مربع؛ يبرز أهم المشروعات التي قدمتها البلدية والمشروعات المنفذة وركن للضيافة.
وقال رئيس بلدية تربة حائل المهندس رائد بن فهيد الشمري: إن البلدية وبتوجيهات أمين أمانة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، سعت منذ وقت مبكر لتجهيز عدة مواقع في المهرجان، بالإضافة إلى إقامة مخيم خاص بالبلدية، إيمانًا منها بالأهداف النبيلة للمهرجان.
وأضاف أن الجناح يضم معرضًا للإنجازات والمشروعات التي نفذتها البلدية، ومعرضًا للفرص الاستثمارية بالبلدية.
يذكر أن بلدية تربة حائل، ستنفذ مبادرة توزيع أكثر من ألف شتلة متنوعة على الزوار طيلة أيام المهرجان.
وتهدف المبادرة إلى توزيع شتلات مجانًا من نباتات خاصة جرى إنتاجها في مشتل البلدية تحتوي على أنواع متعددة، مثل "الطلح المحلي، وشجرة وايتكس وشجرة التين، وشجرة اللوز الهندي، وشجرة أكاسيا جلوكا، وشجرة "كف مريم" والشجرة الجهنمية، وشجرة السدر البري".
يذكر أن هذه الأشجار لا تستهلك الكثير من المياه وتسهم في إعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري.