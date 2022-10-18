بلدية تربة تشارك في مهرجان تطوير محمية الإمام تركي لمزاد الإبل بحائل

وقال رئيس بلدية تربة حائل المهندس رائد بن فهيد الشمري: إن البلدية وبتوجيهات أمين أمانة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، سعت منذ وقت مبكر لتجهيز عدة مواقع في المهرجان، بالإضافة إلى إقامة مخيم خاص بالبلدية، إيمانًا منها بالأهداف النبيلة للمهرجان.