"الثروة السمكية" يحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية وفقرات الفولكلور الشعبي

احتفى المركز الوطني للثروة السمكية، اليوم الثلاثاء باليوم الوطني الـ94 في مقر مبنى المركز الوطني للأرصاد بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك من خلال إقامة فقرات من الفولكلور الشعبي المتنوعة والعرضة السعودية.
وتفصيلاً، أشار المهندس رياض بن حسين الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية إلى أن هذا الحدث الوطني يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، وقال: نحن مجتمع وقيادة (نحلم ونحقق).
وتأتي تلك المشاركة من منطلق الحس الوطني لدى المركز الوطني للثروة السمكية، بمناسبة هذا اليوم الغالي على كل فرد يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي، وهي ضمن الأنشطة الثقافية المتواصلة التي يشارك بها المركز في المناسبات المختلفة.
ورفع المهندس رياض الفقيه، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي كافة بهذه المناسبة السعيدة.