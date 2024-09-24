"الثروة السمكية" يحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية وفقرات الفولكلور الشعبي

وتأتي تلك المشاركة من منطلق الحس الوطني لدى المركز الوطني للثروة السمكية، بمناسبة هذا اليوم الغالي على كل فرد يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي، وهي ضمن الأنشطة الثقافية المتواصلة التي يشارك بها المركز في المناسبات المختلفة.