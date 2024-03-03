"صبيا العام" يحقق المركز الثاني على مستوى المملكة في منافسة مستشفيات الترصد الخفري
حقق مستشفى صبيا العام المركز الثاني على مستوى المملكة في منافسة مستشفيات الترصد الخفري لعام 2023، حيث تم تكريم منسق البرنامج، عبدالرحمن عبدالله عتين، ممثل قسم الصحة العامة، ومدير مستشفى صبيا العام، عبده حسن جعفري، من قِبل وكيل الوزارة للصحة العامة، الدكتور عبدالله مفرح عسيري، نيابة عن وزير الصحة فهد عبدالرحمن الجلاجل، في حفل التكريم في المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض.
وتهدف منافسة مستشفيات الترصد الخفري مناسبة إلى تكريم وتشجيع المستشفيات التي تبرز في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والمتفوقة، ويتنافس في هذه المنافسة المستشفيات من جميع أنحاء المملكة، ويتم تقييمها بناء على معايير صارمة ومتعددة.
من جانب آخر، ثمّن الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح بن ناصر الشهراني ما حققه مستشفى صبيا العام في هذه المنافسة وجهود فريق العمل المتميز والمتفاني في تقديم الرعاية الصحية الأفضل للمرضى.