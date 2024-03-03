"صبيا العام" يحقق المركز الثاني على مستوى المملكة في منافسة مستشفيات الترصد الخفري

حقق مستشفى صبيا العام المركز الثاني على مستوى المملكة في منافسة مستشفيات الترصد الخفري لعام 2023، حيث تم تكريم منسق البرنامج، عبدالرحمن عبدالله عتين، ممثل قسم الصحة العامة، ومدير مستشفى صبيا العام، عبده حسن جعفري، من قِبل وكيل الوزارة للصحة العامة، الدكتور عبدالله مفرح عسيري، نيابة عن وزير الصحة فهد عبدالرحمن الجلاجل، في حفل التكريم في المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض.