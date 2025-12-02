جمعية سيل "ماء ونماء" تحقّق 92.41% في تقييم الحوكمة لعام 2024.. تأكيد للشفافية والتميّز المؤسسي

أعلنت جمعية سيل “ماء ونماء” عن حصولها على درجة (92.41%) في تقييم الحوكمة لعام 2024، الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك ضمن معايير الالتزام المهني والرقابي التي ترفع جودة الأداء وتعزز الشفافية والاستدامة المؤسسية.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة حرص الجمعية على تطبيق أعلى مستويات الانضباط المالي والإداري، والالتزام بالشفافية والأنظمة والسياسات التشغيلية التي تضمن تقديم خدمات تنموية مستدامة في مجالات سقيا المياه الشاملة.
وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله بن راشد الغريب قائلًا:
"تحقيق هذه الدرجة يُعدّ تأكيدًا على حرصنا في جمعية سيل ‘ماء ونماء’ على رفع كفاءة العمل المؤسسي والالتزام بمعايير الحوكمة، بما يعزّز الثقة بيننا وبين شركائنا، ويضمن استمرارية الأثر الذي نعمل عليه في خدمة المجتمع. ونتطلع للوصول إلى نسب أعلى خلال عام 2025 لنواصل مسيرة التميز المؤسسي."
وتواصل جمعية سيل “ماء ونماء” جهودها في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الامتثال لجميع متطلبات الحوكمة، بما يعزّز حضورها كجهة رائدة في مشاريع المياه والاستدامة المائية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي.