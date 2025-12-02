جمعية سيل "ماء ونماء" تحقّق 92.41% في تقييم الحوكمة لعام 2024.. تأكيد للشفافية والتميّز المؤسسي

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله بن راشد الغريب قائلًا:

"تحقيق هذه الدرجة يُعدّ تأكيدًا على حرصنا في جمعية سيل ‘ماء ونماء’ على رفع كفاءة العمل المؤسسي والالتزام بمعايير الحوكمة، بما يعزّز الثقة بيننا وبين شركائنا، ويضمن استمرارية الأثر الذي نعمل عليه في خدمة المجتمع. ونتطلع للوصول إلى نسب أعلى خلال عام 2025 لنواصل مسيرة التميز المؤسسي."