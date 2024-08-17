قصص ملهمة وإرادة قوية في اليوم العالمي للشباب أبطالها أبناء جمعية "كيان للأيتام"

وأشارت إلى أنه كان لها تجربة ثرية في إدارة عدد من المشروعات، ولكن لم تكتمل لظروف خاصة، وأنها بمشيئة الله ستعود بقوة. وتحقق ما تحلم به. وشكرت جمعية كيان التي أتاحت لها الفرصة للحديث عن تجربتها مع بناتها الأيتام الذين حققوا لها حلم الأمومة. كما شكرت الجمعية على كل ما تقدمه لمستفيديها وللأسر الحاضنة من تمكين في عدة مجالات ووقوفها الدائم والداعم لهم، مبينة أن جمعية كيان هي بيت لكل الأيتام. ونالت قصتها إعجاب وإكبار الجميع.