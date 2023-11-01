بشعار "استثمر في صحتك".. "أصدقاء المرضى" بعنيزة تشارك في ملتقى الصحة العالمي

واختتمت الخلف، بأن "الحملات شملت أيضاً حملة نحن عيونكم، التي تخدم المكفوفين عبر لغة برايل، لافتة إلى تكثيف الحملات في جائحة كورونا، مثل نخدمكم في منازلكم، مع استعراض المشاريع الخدمية التوعوية للقطاعات الصحية وغيرها، ومشروع اتقاء لخدمة الجهات الصحية بصناعة المحتوى التوعوي، وأيضا التركيز على المشاريع المستدامة، مثل مشروع أطفال السكري في المدارس الذي حصل على جائزة التطوع الصحي لوزارة الصحة 2022".