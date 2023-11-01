بشعار "استثمر في صحتك".. "أصدقاء المرضى" بعنيزة تشارك في ملتقى الصحة العالمي

شاركت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة في ملتقى الصحة العالمي 2023 تحت شعار "استثمر في صحتك"، الذي دشّنه وزير الصحة فهد الجلاجل، في قاعة روشن للمعارض والمؤتمرات، واستمر حتى يوم أمس.
وقالت رئيس قسم التوعية والتثقيف الصحي غدي الخلف: "سعدنا برعاية وزير الصحة للملتقى والاطلاع على التجارب المختلفة الناجحة التي يأتي منها مشاريع الجمعية في خدمة المرضى والعمل على راحتهم سعياً لتحقيق جودة الحياة أحد اهتمامات رؤية 2030".
وأضافت الخلف، "نجد بمنطقة القصيم دعماً كبيراً ومستمراً من أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، لمواصلة العمل الدائم في خدمة المرضى، لافتة إلى أن مشاركة الجمعية تأتي للتعريف بما تقدّمه، مثل: مشروع مأجور، الذي يهتم بنقل المرضى وايصالهم للمستشفيات والمراكز الصحية وإعادتهم إلى منازلهم مرة أخرى، وكذلك مشروع احتواء للخدمات الاجتماعية، وغيرهما".
وتابعت، "تحكي المشاركة تاريخ وبرامج ومشاريع قسم التوعية والتثقيف الصحي وتفرده بالريادة والبرامج النوعية من خلال استحداث أنماط ذات أثر واضح ومتناسب مع الفئة المستهدفة، والذي بدأ ببرنامج الفلق، ثم خطوة وعي، وحملة لا تقاتل بعشوائية، الخاصة بالاستخدام الصحيح للمبادرات الحيوية، وحملة بطاقة التسوّق الصحي".
واختتمت الخلف، بأن "الحملات شملت أيضاً حملة نحن عيونكم، التي تخدم المكفوفين عبر لغة برايل، لافتة إلى تكثيف الحملات في جائحة كورونا، مثل نخدمكم في منازلكم، مع استعراض المشاريع الخدمية التوعوية للقطاعات الصحية وغيرها، ومشروع اتقاء لخدمة الجهات الصحية بصناعة المحتوى التوعوي، وأيضا التركيز على المشاريع المستدامة، مثل مشروع أطفال السكري في المدارس الذي حصل على جائزة التطوع الصحي لوزارة الصحة 2022".