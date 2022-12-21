بمشاركة 40 نحالًا.. "محافظ المجاردة" يدشن مهرجان العسل الـ11

وأشار نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير محمد بن أحمد محسن، إلى أن إجمالي عدد النحالين المشاركين في هذا المهرجان، بلغ 40 نحالًا عرَضوا مختلف أنواع العسل التي تشتهر به محافظة المجاردة كالسدر، والمجرى، والسمر، والطلح، والضهيان؛ لافتًا إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات تهدف إلى سهولة تسويق المنتج في موسمه.