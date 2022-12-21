بمشاركة 40 نحالًا.. "محافظ المجاردة" يدشن مهرجان العسل الـ11

دشن محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح، أمس، مهرجان العسل الحادي عشر، المقام بشارع الفن في صالة العسل بوسط البلد، بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير.
مثّل الفرع مديرُ مكتب الوزارة بمحافظة المجاردة عبدالله بن محمد الشهري مع باقي الجهات المنظمة والمشاركة مع تواجد مختبر فحص متنقل مشاركة من فرع الوزارة؛ للتأكد من جودة المنتجات.
وأشار نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير محمد بن أحمد محسن، إلى أن إجمالي عدد النحالين المشاركين في هذا المهرجان، بلغ 40 نحالًا عرَضوا مختلف أنواع العسل التي تشتهر به محافظة المجاردة كالسدر، والمجرى، والسمر، والطلح، والضهيان؛ لافتًا إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات تهدف إلى سهولة تسويق المنتج في موسمه.
وأكد "محسن" اهتمام الوزارة بالمهرجانات وتشجيعها بمختلف قطاعاتها حسب المميزات النسبية لكل منطقة ومحافظة، مقدمًا شكره لمحافظة المجاردة ولمكتب الوزارة والبلدية ولجنة التنمية السياحية وكل الجهات لحسن التنسيق والتنظيم والمشاركة؛ لإنجاح إقامة هذا المهرجان الذي يستمر لمدة 7 أيام من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءً.