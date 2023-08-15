"تعليم النماص" يُكرّم الفائزين بالدورة الرابعة لمبادرة "وقفة إجلال"

رعى محافظُ النماص سعد بن هياف القرقاح، مساء الاثنين؛ حفلَ تكريم الفائزين والفائزات، بجائزة مبادرة "وقفة إجلال" في دورتها الرابعة، بمسرح تعليم النماص.
جاء ذلك بحضور الداعمين للجائزة رجلَي الأعمال: علي بن عبدالله الشهري، وعبدالله بن نوح الشهري، ونخبة من مديري الإدارات الحكومية، وعدد كبير من أهالي محافظتَي النماص وتنومة، ومراكزها وزائري المحافظة ومصطافيها.
وفاقت الجوائز 100 ألف ريال في فروع: الطالب المتميز، والمعلم المتميز، والإداري المتميز، والمشرف المتميز، والمنجز النوعي المتميز.
وتخلّل الحفلَ العديدُ من الفقرات والكلمات والعروض المرئيّة واللوحات الاستعراضية التي تضمّنت رحلة الجائزة ومراحلها، منذ تدشينها الاثنين الموافق 8 ذي القعدة 1441هـ، وكلمات للرعاة، إضافةً لعروض ضوئية وصوتية وأوبريت نماذج فخر.
يذكر أن مبادرة "وقفة إجلال" مرّت خلال دوراتها الأربع بمراحل تطويرية، حتى أصبحت منافستها تسير وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية، تضمن العدالة وتحقّق مبدأ التنافس الشريف.
وقد رفع مديرُ تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي، شكرَه وامتنانه لقيادة وطننا المعطاء على ما يحظى به التعليم من دعم وعناية، وخصوصًا لكل مبدع ومجتهد وموهوب وموهوبة.
كما قدم شكره للداعمين ولجميع اللجان المشاركة في صنع نجاح هذه المبادرة التي تدعم نشر ثقافة التميز بين جميع فئات المجتمع التعليمي.