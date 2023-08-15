"تعليم النماص" يُكرّم الفائزين بالدورة الرابعة لمبادرة "وقفة إجلال"

جاء ذلك بحضور الداعمين للجائزة رجلَي الأعمال: علي بن عبدالله الشهري، وعبدالله بن نوح الشهري، ونخبة من مديري الإدارات الحكومية، وعدد كبير من أهالي محافظتَي النماص وتنومة، ومراكزها وزائري المحافظة ومصطافيها.