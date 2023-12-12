"سفراء التراث" تزور الزلفي للتعريف بتاريخ المحافظة وتراثها الأصيل.. الخميس المقبل 

يقوم وفد من جمعية سفراء التراث برئاسة المهندس طلال الشرهان، رئيس مجلس الإدارة، بعد غد الخميس بزيارة لمحافظة الزلفي؛ وذلك بهدف التعريف بتاريخ هذه المحافظة وتراثها الأصيل.
وفي التفاصيل، تحظى الزيارة بدعم ومباركة من وزارة الثقافة وهيئة التراث، وعدد من شركاء النجاح، هم: غرفة الزلفي كراعٍ استراتيجي، وفندق مداريم كراعٍ للضيافة، وطريق الحرير الدولية كراعٍ ناقل، والراعي الماسي هايتك إكسبريس الدولية.
ويأتي ذلك دعمًا لرؤية السعودية ٢٠٣٠ في تعريف جميع فئات المجتمع بتاريخ كل المناطق في مملكتنا الغالية.
ويتضمن برنامج هذه الزيارة، التي تستمر خلال الفترة من 1 - 4 / 6 / 1445 هـ، الموافق ١٤ - ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م، جولات لأبرز الأماكن التاريخية والأثرية، منها (المطل الشرقي - جادة البعارين في متنزه الزيتون - متحف خليف العيد الجيلوجي - المطل الغربي - عين جزرة - قرية المنسف - قرية العقله التراثية - روضة السبلة - وادي سمنان - وادي عريعرة).
وفي اليوم الأخير نختتم برنامجنا بزيارة مكتب هيئة التراث بالمحافظة، ومكتب الغرفة التجارية، ثم زيارة محافظ الزلفي الأستاذ مسفر بن غالب العتيبي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث، المهندس طلال الشرهان، أن هذه الزيارة تأتي حرصًا من الجمعية على أداء دورها في إبراز المواقع التراثية والأثرية، والتعريف بها، التي لها أهمية كبيرة في حياة الأمم من خلال فريق عمل متخصص بجمع المعلومات، وتكوين محتوى ثقافي وتراثي.