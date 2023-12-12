"سفراء التراث" تزور الزلفي للتعريف بتاريخ المحافظة وتراثها الأصيل.. الخميس المقبل 

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث، المهندس طلال الشرهان، أن هذه الزيارة تأتي حرصًا من الجمعية على أداء دورها في إبراز المواقع التراثية والأثرية، والتعريف بها، التي لها أهمية كبيرة في حياة الأمم من خلال فريق عمل متخصص بجمع المعلومات، وتكوين محتوى ثقافي وتراثي.