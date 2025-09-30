"بيئة جدة" تنفّذ مبادرة توعوية عن الإنعاش القلبي

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم، مبادرة توعوية عن الإنعاش القلبي، بالتعاون مع مستشفى الدكتور سمير عباس، وبمشاركة عدد من الموظفين والمهتمين في مجال الصحة والسلامة.
وهدفت المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الموظفين، من خلال التعريف بالإجراءات السليمة لإنعاش القلب في حال توقفه المفاجئ، وأهمية التدخل السريع لإنقاذ الأرواح. كما شملت المبادرة تدريبًا عمليًا على الإنعاش القلبي والرئوي، واستخدام أجهزة الإنعاش المتوفرة في المواقع العامة.
وتضمّنت الفعالية محاضرات توعوية قدمها أطباء متخصصون من مستشفى الدكتور سمير عباس، تناولت أهمية الإسعافات الأولية، وأفضل الممارسات للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة الحضور وتوضيح المفاهيم المتعلقة بالإنعاش القلبي.
من جانبه، أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المكتب لتعزيز الثقافة الصحية والمسؤولية المجتمعية، مؤكّدًا أن مثل هذه البرامج ترفع جاهزية الأفراد وتمكنهم من التصرف الصحيح في الحالات الطارئة.