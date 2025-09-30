"بيئة جدة" تنفّذ مبادرة توعوية عن الإنعاش القلبي

من جانبه، أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المكتب لتعزيز الثقافة الصحية والمسؤولية المجتمعية، مؤكّدًا أن مثل هذه البرامج ترفع جاهزية الأفراد وتمكنهم من التصرف الصحيح في الحالات الطارئة.