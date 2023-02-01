"الندوة العالمية" تُنفّذ مبادرة لتنظيف الشواطئ والأسواق في السنغال

ولفت "عيد" إلى أن الفريق المشارك تم تدريبه لمثل هذه الأعمال المهمة حتى يقوم بعمله على أفضل وجه، مؤكدًا أن مكتب الندوة يطمح لتنفيذ برامج مشابهة في المرحلة المقبلة؛ لحماية البيئة ونظافة المجتمع.