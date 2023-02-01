"الندوة العالمية" تُنفّذ مبادرة لتنظيف الشواطئ والأسواق في السنغال

أطلق مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال مبادرة مجتمعية متميزة لحماية البيئة وخدمة المجتمع، نفّذها فريق تطوعي شبابي لتنظيف الشواطئ والأسواق العامة بالعاصمة دكار.
وقال مدير مكتب الندوة في السنغال فتحي عيد: "إن الفريق التطوعي ضم 30 متطوعًا ومتطوعة من طلاب وطالبات الجامعات، وعبروا عن سعادتهم في خدمة المجتمع والعمل على حماية البيئة وتوفير جو صحي للعاملين بالسوق.
وأضاف: كما لاقت المبادرة استحسان الجهات الرسمية والشعبية في السنغال؛ حيث أكد كثير من البائعين والحكوميين دعمهم لهذه المبادرة، وأثنوا عليها وشكروا الندوة على هذا الجهد المميز.
ولفت "عيد" إلى أن الفريق المشارك تم تدريبه لمثل هذه الأعمال المهمة حتى يقوم بعمله على أفضل وجه، مؤكدًا أن مكتب الندوة يطمح لتنفيذ برامج مشابهة في المرحلة المقبلة؛ لحماية البيئة ونظافة المجتمع.
كما ثمن جهود المملكة العربية السعودية في دعم البرامج الشبابية التي تؤهل الشباب ليكونوا لبنة بناء في مجتمعهم وأوطانهم.