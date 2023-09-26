محافظ المجمعة يُشارك طلاب مدرسة الأرطاوية احتفالهم باليوم الوطني

شارك محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، الثلاثاء، طلاب متوسطة وثانوية الأمير سلطان بالأرطاوية، الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق".
وكان في استقبال محافظ المجمعة لدى وصوله إلى المدرسة، مدير التعليم بالمجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، وعددٌ من قيادات الإدارة ومنسوبي المدرسة.
واستهلّ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمات وعرض مرئي ولوحة إنشادية ولوحات فنية من أعمال الطلاب تعبر عن هذه المناسبة الوطنية العظيمة.
وقال محافظ المجمعة: "إن هذه المناسبة الوطنية تعدّ لحظة تاريخية يميزها الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي المُستدام، وتوحيد هذا الوطن العظيم وتحقيقه المكانة الريادية على الساحة الإقليمية والعالمية في مختلف الميادين".
وثمَّن مدير تعليم المجمعة "الملحم" لمحافظ المجمعة، مشاركته أبناءه حفل الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93.
وفي نهاية الحفل التُقِطَت الصور التذكارية، ثم غادر محافظ المجمعة بمثل ما استُقْبِل به من حفاوة وتكريم.
من جانبه، قال مدير "تعليم المجمعة": "إن الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، يُرسخ قيم المواطنة والانتماء والولاء لوطننا الغالي، ويُعزز مكانته لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة".
يُذكر أن مدارس "تعليم المجمعة" أطلقت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وشملت: القائد، وحارة أجدادي، ومعارض مدرسية، والتعريف للبيرق، وجداريات حب الوطن، وغيرها من الأنشطة.