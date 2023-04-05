"برغميقة" تدشّن "وقف الأم" بمكة.. وتُسَلم 5 وحدات سكنية لمحتاجين

كما استعرض منجزات الربع الأول من العام الحالي 2023م والتي تجاوز مبلغها (3288121) ثلاثة ملايين ومائتين وثمانية وثمانين ألفًا ومائةً وواحدًا وعشرين ريالًا، شملت كذلك العديد من الأنشطة الخيرية، وكان من أبرزها صيانة المنازل المتضررة خلال موسم الأمطار والسيول.