"برغميقة" تدشّن "وقف الأم" بمكة.. وتُسَلم 5 وحدات سكنية لمحتاجين

دشنت جمعية البر الخيرية بمركز غميقة بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة "وقف الأم" الواقع داخل حدود الحرم بالعاصمة المقدسة؛ وذلك بحضور رئيس مركز غميقة سلمان بن سلطان الشريف، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بمقر الجمعية، وحضره نخبة من أهل العطاء والخير ومَن لهم قدم السبق في العمل الخيري في محافظة الليث.
ويُعد هذا الوقف مشروعًا استثماريًّا يعود ريعه على جميع أنشطة الجمعية الخيرية، ويسهم في كفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ الاستدامة المالية.
كما سلّمت الجمعية خمس وحدات سكنية لثلاث أسر أيتام وأسرتين فقيرتين؛ وذلك بدعم كريم من منصة "إحسان" وشركة جرير ممثلة في أبناء الشيخ الراحل عبدالرحمن العقيل.
كما استعرض منجزات الربع الأول من العام الحالي 2023م والتي تجاوز مبلغها (3288121) ثلاثة ملايين ومائتين وثمانية وثمانين ألفًا ومائةً وواحدًا وعشرين ريالًا، شملت كذلك العديد من الأنشطة الخيرية، وكان من أبرزها صيانة المنازل المتضررة خلال موسم الأمطار والسيول.