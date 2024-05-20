نائب أمير الشرقية يدشن مساجد المجدوعي بمنتجات تعليمية وخدماتية

دشن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بديوان الإمارة، مساجد المجدوعي؛ لصناعة منتجات تعليمية وخدماتية ذات أثر.
جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة المجدوعي الخيرية، وعضو مجلس الأمناء إبراهيم بن علي المجدوعي، والرئيس التنفيذي بمؤسسة المجدوعي الخيرية الدكتور علي بن سليمان الفوزان.
يذكر أن مساجد المجدوعي، تعمل وفق آلية عمل محكمة في العمارة المعنوية والعمارة الحسية لأكثر من ثلاثين جامعًا ومسجدًا داخل المملكة.
وبعد عام وزيادة خدمت مساجد المجدوعي، أكثر من 589 ألف مستفيد، بأكثر من 1488 برنامجًا مرخصًا من وزارة الشؤون الإسلامية.
وبهذه المناسبة رفع مجلس الأمناء بمؤسسة المجدوعي الخيرية، الشكر والتقدير لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه النبيل واهتمامه الجميل في المبادرات المجتمعية.