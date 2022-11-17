"تآلف" عنيزة تستضيف جمعيات ولجان السعي والتوفيق بالمملكة

وأثمر اللقاء بالوصول لعدد من التوصيات التي ستعود بالنفع، بإذن الله، على الجمعيات لتقديم الخدمات التي تحتاجها الأسر للوصول لأسرة سعيدة ومسقرة ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا.