"تآلف" عنيزة تستضيف جمعيات ولجان السعي والتوفيق بالمملكة

استضافت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف" بعنيزة، الأربعاء، اللقاء الثالث لجمعيات ولجان السعي والتوفيق بالمملكة، في مقر الجمعية "عن بعد".
جاء ذلك بهدف تعزيز العمل المشترك فيما بين كل جمعيات السعي والتوفيق واللجان بالمملكة، وكذلك تطوير آليات العمل لخدمة المجتمع وضمان الوصول لأسرة سعيدة ومستقرة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة وتبادلها بين هذه الجمعيات.
انطلق الحفل بآيات كريمة، ثم عرض مرئي عن جمعية "تآلف"، ثم رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية، بجميع المشاركين في اللقاء الثالث للجمعيات ولجان السعي والتوفيق بالمملكة.
بعد ذلك، جرى استعراض محاور اللقاء وتبادل الخبرات فيما بين الجمعيات، وطرح أفضل سبل العمل لخدمة المستفيدين للوصول للتطلعات المنشودة.
وأثمر اللقاء بالوصول لعدد من التوصيات التي ستعود بالنفع، بإذن الله، على الجمعيات لتقديم الخدمات التي تحتاجها الأسر للوصول لأسرة سعيدة ومسقرة ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا.