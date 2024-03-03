نائب أمير منطقة تبوك يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم"

تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، دشن الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، اليوم، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم"، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ظافر بن محمد الأسمري، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وممثلي الجهات التطوعية والأهلية بالمنطقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمجمع تبوك بارك.
واطلع نائب أمير المنطقة على أحدث الآليات والأجهزة والعربات المتخصصة في أنظمة الإطفاء والإنقاذ التي زودت بها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة في ظل الإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من كوادر بشرية وآليات تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.
بعد ذلك افتتح نائب أمير منطقة تبوك المعرض المصاحب للفعاليات الذي أقامته مديرية الدفاع المدني بالتعاون مع أكثر من 22 جهة حكومية وأهلية وتطوعية بمختلف أجنحة المعرض، ثم القى مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ظافر الاسمري كلمة خلال حفل التدشين أكد من خلالها بأن المديرية العامة للدفاع المدني تسعى لمد جسور التعاون مع الجهات العلمية والتقنية المرموقة داخل وخارج المملكة للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعرفة للإسهام في حلول مبتكرة لتطوير قدرات أعمال الدفاع المدني.
ولفت إلى أن ذلك يأتي بهدف تحسين زمن الاستجابة في الحوادث، وتحدي المخاطر المحتملة بشكل استباقي، بالإضافة إلى تطوير أعمال التدريب، وزيادة كفاءة وفاعلية الأعمال الإدارية، وتعزيز ثقافة الوعي لدى الجميع، مقدماً شكره لأمير المنطقة ولنائبه على دعمهم الدائم لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة.
عقب ذلك قُدم أوبريت إنشادي ثم عرض مرئي، وفي ختام الفعالية، كرم نائب أمير منطقة تبوك الجهات المشاركة.