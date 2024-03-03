نائب أمير منطقة تبوك يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم"

تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، دشن الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، اليوم، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم"، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ظافر بن محمد الأسمري، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وممثلي الجهات التطوعية والأهلية بالمنطقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمجمع تبوك بارك.